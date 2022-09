Esperança é a última que morre: Jade Picon retorna para as aulas práticas de carro

Atriz reprovou no exame teórico para carteira de habilitação, mas não desistiu

Meu WhatsApp não parou de apitar depois que um vídeo de Jade Picon fazendo as aulas práticas de volante começou a rodar na internet. A atriz de ‘Travessia’ não desistiu do desafio depois de reprovar no exame teórico e deu início às aulas práticas. No vídeo, o instrutor diz que a musa está indo muito bem.

“Como é que estamos? Estou me sentindo, não sei, aprendendo algo novo, concentrada. Nem olhei para o vídeo, hein?”, ressalta Jade Picon.

O instrutor que grava o vídeo do momento diz que a musa está indo bem nas aulas e na direção, fazendo a linha da orla da Barra da Tijuca até a Avenida das Américas.