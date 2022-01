Mas o quê? Internautas acusam Eslovênia de racismo!

Eslovênia é acusada de racismo no BBB 22.

Após a participante se levantar quando Douglas senta ao seu lado, os internautas pegaram a menina para Cristo

O nome de Eslovênia foi parar nos trends topics no Twitter nesta madrugada de quinta-feira, (20). Motivo? Racismo! Mas todo fora de contexto.

Tudo por causa de um vídeo circulado na rede social do passarinho, no qual Eslô está sentada e o ator Douglas Silva senta ao seu lado. Segundos depois, ela levanta. Mas não colocaram a continuação da situação, que é a sister indo atrás de Brunna Gonçalves para abraça-la.

Que coisa feia hein gente? Racismo é crime e a acusação não pode ser usada de forma tão irresponsável assim. Bom senso é muito bom viu?

Pessoal, está rolando uma fake news sobre a Eslô, resultando em muitas pessoas pelo Twitter a chamando de r4c1st4, baseada numa falta de interpretação tremenda sobre esse vídeo onde o Douglas sentando e, logo em seguida, ela (Eslô) saindo. Não acreditem nessa fake news. pic.twitter.com/oMnybz9fY1 — QG da Eslo Marques 🇸🇮 (@qgdaeslomarques) January 19, 2022

Aliás, mais cedo, Eslô disse a Douglas que achava que os Pipocas tinham que ter imunidade para o público conhece-los mais e levou uma resposta muito boa do ator: “O público não sabe da nossa história [dos camarotes]. A gente quando tá trabalhando em uma entrevista ou outra, a gente expõe uma coisa. Porque quando damos entrevista é para falar do nosso trabalho. Pouquíssimas vão querer saber do que passamos”. E não mentiu né?

O DOUGLAS MATANDO A ESLOVAQUIA AQUI pic.twitter.com/WQJG9QjrlF — marq scooby (@cabuloszo) January 20, 2022