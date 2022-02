CLIMÃO! Eslovênia diz que Quarto Grunge é chato e Gustavo rebate: “mas ninguém sai”

A moça com nome de País ainda não percebeu que o quarto é legal, já ela…

Os participantes do quarto do pirulito, o Lollipop, já perceberam que Larissa será eliminada amanhã, (1º), então já começaram a pensar nas mudanças de quarto. Ao encontrar Eslovênia na sala, Laís comentou com Gustavo que a miss irá mudar de quarto, mas a moça não gostou.

“Eslô vai mudar de quarto, sabia? De vez”, se referindo que ela sairá do Lollipop para o Grunge. A miss ouviu e disse: “Não! Aquele quarto é chato!”. Gustavo, que é do Grunge, rebateu: “Chato, mas ninguém sai”. E mentiu? Jamais!

Laís: "Amanhã ela (Eslô) saí (do lollipop) com a mudança"



Eslô: "Esse quarto (grunge) é chato"



Gustavo: "É chato, mas… sai ninguém"#BBB22 pic.twitter.com/ElR0UHHF3x — Haftas Arden | Furacão Bicalho 🌪🌵 (@haftasardenn) February 28, 2022

Depois, Gustavo, que não é bobo, bateu um papo com Laís sobre votos e logo percebeu que o quarto tinha combinado de votar em Douglas, mas Vyni e Eli não seguiram o combinado. Será que ele contará a DG que Larissa votou nele? Lembrando que ambos combinaram de não se votar, mas Acerola manteve a palavra.

Laís entregou o voto da Larissa para o Gustavo, né #BBB22

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/ba5MT5VM6n — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) February 28, 2022