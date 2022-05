Eslovênia diz que não convidaria Natália Deodato para jantar e a ex-BBB reage: “Desejo um incrível jantar”

Pelo jeito, aquele negócio de o que acontece no jogo fica no jogo não reverberou entre elas né?

Ih gente, o caldo entornou entre Eslovênia e Natália Deodato pós BBB22, viu? Em uma participação no canal de Matheus Mazzafera, a moça com nome de país foi perguntada quem chamaria para um jantar e ela chamaria TODOS os ex participante da sua edição, menos BadNat…

“BadNat?”, perguntou Mazzafera e Eslô prontamente disse “não”, enquanto Lucas Bissoli, que também estava na gravação, disse que sim. A namorada de Lucas disse que ele chama todo mundo, porque ele é bonzinho. Inclusive chamaria as pessoas que não gosta — sem revelar nomes.

Natália, então, respondeu a moça com nome de país em um comentário no Instagram Gossip do Dia. “Uai gente, errada não tá! É questão de afinidade e de verdade não há problema nenhum nisso. E isso não quer dizer que a pessoa queira o mal da outra, só que não tem afinidade o suficiente pra um convite tão pessoal. Nunca houve laços fortes entre ambas apenas convivência na casa, o jogo acabou galera, eu faria o mesmo! Desejo todo sucesso do mundo e um incrível jantar!”, respondeu, com classe, a mineira.

E realmente não achei que Eslô estava errada, mas foi bem chato ela convidar todo mundo menos a moça né? Que babado…