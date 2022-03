Com inglês de centavos e saudades de milhões, Eslovênia canta e chora por Lucas em festa

A moça com nome de país mostrou que não é somente sua dicção que é de centavos…

Tadinha da moça com nome de país viu? Eslovênia está só o caco de saudades do Barão da Piscadinha, Lucas. Na festa da líder Lina, que rolou ontem, (30), a participante teve momentos muito engraçados, como quando cantou “Shallow” com Lina, mas teve momento isolamento e choro de saudades.

Primeiro que em toda música que tocava, em que ela lembrava do affair, fazia a piscadinha do amado e o “boom” a cada piscadela. Depois, foi cantar “Shallow”, sucesso da Lady Gaga que a Paula Fernandes até tentou emplacar a letra em português e não rolou, e foi um show de “Wizard e Fisk faz falta”.

11) Eslô e Lina cantando “Shallow” na festa.



Conseguiram entender algo? #BBB22 pic.twitter.com/GvRfWkHoyB — Tracklist (@tracklist) March 31, 2022

Durante a festa, a bonitinha foi para o quarto Grunge a pedido de Natália, já que o do pirulito estava sendo usado por ela e Eliezer para fazer brincadeiras bobas e gostosas — sim, ela pediu — e chorou com saudades do amado. Ah que fofa né?

A trajetória de Eslô é bem difícil, porque ela perdeu grande parte dos amigos e agora o namorado também. Para ela, só restou Eli e Pedro Scooby, que gosta muito da sister.