”Gustavo era tóxico para mim”, dispara Eslovênia; Naiara Azevedo também é alvo! Eita!

A moça com nome de país participou do programa ‘A Eliminação’ com Bruno de Luca e Ana Clara

Como toda quarta-feira, (6), o eliminado da semana participa do programa “A Eliminação” com Bruno de Luca e Ana Clara Lima. E claro, que a moça com nome de país, Eslovênia, foi a convidada e bateu um super papo sobre sua participação. E Naiara Azevedo foi alvo, acredita?

Ao ser perguntada por Ana Clara se ela havia se surpreendido com alguma atitude quando saiu, ela disparou que, entrelinhas, Naiara Azevedo foi falsa com ela. Isso porque no programa ela a abraçava, dançavam juntas e quando saiu viu que a cantora lhe deu unfollow e ainda falava mal dela pelas costas. E não foi só de Naiara de Fátima que ela teve como alvo.

A @eslomarques se surpreendeu com as atitudes de alguns brothers depois que saiu do #BBB22 👀💥 #BBBAEliminação #RedeBBB ESLO NO MULTISHOW pic.twitter.com/qC26P2EeK1 — Multishow (@multishow) April 7, 2022

Sobre Douglas Silva, ela o chamou de “nota de 3 reais” por ela ter votado no seu amado, Lucas Bissoli, sendo que prometeu não votar nele tão cedo. E mais: que ele foi manipulado a votar nele. Já Gustavo foi chamado de tóxico pela moça com nome de país e disparou: “Ele é uma pessoa boa, mas no jogo era tóxico para mim, porque ele me amedrontava”. Aliás, ela acha que Gustavo será o próximo eliminado por não ter coerência ao tentar movimentar o jogo.

E sobre Lucas, ela disse que eles já conversaram e está com saudades do Barão do Romancezinho e que estão alinhando como ficarão daqui pra frente por conta da distância. Ah eu shippo esse casal tão fofinho!