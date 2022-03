VIXE! Eslovênia dispara para Gustavo que ele diminuiu a dor dela pela saída de Larissa

A miss continuou reverberando um pequeno atrito que tiveram na tarde de ontem

Eslovênia não tolerou a pequena discussão que teve com Gustavo sobre a atendimento a psicóloga na tarde de ontem, (2), e foi tirar satisfações com o bacharel em Direito sobre o ocorrido durante a festa do líder Paulo André.

Eslovênia dispara para Gustavo que ele diminuiu a dor dela (Foto: Reprodução)

“Você diminuiu sem perceber, por isso eu senti na hora e retruquei”, disparou Eslô, com a total negação de Gustavo que disse que apenas falou que Laís precisava mais da psicóloga. O catarinense continuou explicando que estava visível no semblante de Laís que ela estava muito mal e que estava preocupado. A miss disse que não é no semblante que se mede o tamanho da dor do outro e que ele não tinha ideia de como ela estava.

REALMENTE está gravado Gustavo. E você está todo errado. #bbb22 pic.twitter.com/g7fwN375rR — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) March 3, 2022

Depois, Lucas disse a namorada que Laís tinha que ter se posicionado no momento da discussão para que não houvesse esse atrito. Por fim, a moça com nome de país disse ao moço da piscadinha que Gustavo só teve empatia com a médica. EITA EITA EITA!

Lucas consola Eslô (Foto: Reprodução)

Se você não sabe, te explico o que rolou! Os participantes estavam aguardando o atendimento com a psicóloga do programa e Gustavo disse que Laís precisava ter prioridade, porque passou a noite acordada chorando com a eliminação de Larissa. Eslovênia não gostou e disse que ela também chorou e sofreu, então que precisava tanto quanto. O problema é que Laís ia para o almoço do líder, então se ela não fosse a primeira não teria direito ao atendimento. Laís ficou caladinha e nem entrou na briga — até porque ela não gosta nem de um, nem de outro né?