”A gente não vai errar”: Mas e parar de chamar Lina de “amigo”, Eslô no ‘BBB22’? Quando vai?

A miss mais uma vez errou o pronome e não dá mais para errar MESMO

A miss mais uma vez errou o pronome e não dá mais para errar MESMO

A ‘Prova do Líder – PicPay’, desta quinta-feira, (24), teve mais um episódio de uso errado de pronome com Lina. E adivinhem só: por parte de Eslovênia!

Depois de uma conversa séria Eslovênia ainda chama Lina de “amigo”, deu né?

Mais uma vez a miss foi se referir a Lina, sua dupla na prova, e disse: “Amigo, tu tem que me dar logo certinho” — no fim você escuta a atriz bufando: “oxi”.

Eslo literalmente montou em cima da Lina ontem falando que atendia a dor dela e hoje errou de novo, é foda viu pic.twitter.com/tlYiODrzD5 — vic (@todeboafodase) February 25, 2022

Não dá mais para errarem com Lina! Não dá mais para fingirem que isso não acontece frequentemente mesmo com a trans tendo tatuado “ela” na própria testa, literalmente. Mesmo com Lina explicando a Eslovênia que para ser ela teve que “matar” o Junior — seu nome de batismo —, a participante não entende. Inclusive, tapou sua boca quando ela estava desabafando após Lucas chama-la no masculino durante a festa de quarta-feira, (23).

Cada vírgula da fala da Lina é urgente. Lina não fala só dela aqui. Ela fala por várias. Espero que esse diálogo vá ao ar na íntegra. E que mostre a Eslô em seguida tapando a boca da Lina. Tá óbvio. #BBB22 pic.twitter.com/LOuMMyTKB3 — Beni Falcone 🧜🏼‍♀️🏳️‍🌈 (@benifalcone) February 24, 2022

Ontem, (24), em seu “Raio X”, a atriz desabafou dizendo: “Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro?”. É dolorido para ela e para quem assiste também e, se coloca, nem que seja por segundos, no lugar dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE