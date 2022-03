Com oratória de centavos, Eslovênia usa como argumento a palavra “isso” em ‘Jogo da Discórdia’

A moça com nome de País deu uma explicação chocante sobre Arthur Aguiar

O ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (14), foi uma série de discórdias e um show de oratória de centavos de Eslovênia viu? Ao acusar Arthur Aguiar de manipulador, ela usou argumentos baseados na palavra “isso” e ‘tá tudo bem.

“Você pegou uma parte do que escutou e no meio da sala começou a falar sobre isso com muita gente. Em muitos momentos você falava isso para outras pessoas. ‘Ah ela falou isso isso e isso’ e tu retrucava o que eu falava para outras pessoas. Você consegue pegar uma parte e não o que aconteceu num todo para convencer outras pessoas que o que você pensa é certo”, disse a moça com nome de país sobre a comemoração dela e de Lais com a saída do rapaz da ‘Prova do Líder’.

Arthur se defendeu dizendo que escutou o todo e contou tudo que ouviu com ela, mas que errou em dizer na frente de várias pessoas e deveria ter dito apenas com ela. Eslô disse que inconscientemente tenta convencer as pessoas do próprio posicionamento e arrasou na argumentação.

“Chegaste para mim e falaste: ‘Eslovênia eu escutei isso’ e eu falei: ‘não, não foi só isso. Foi isso’. E você continuou falando que foi isso e quando você disse pra mim que escutou tal coisa, eu falei: ‘calma não foi isso. Eu falei isso aqui’. Mesmo assim, você falou ‘ah tudo bem, mas aquilo que eu escutei eu pensei isso’”, explicou Eslô. E você entendeu né leitor(a)? Ela foi super plausível…

Por fim, ela disse que Arthur gosta da aprovação dos outros e que ele manipula as palavras dela para se promover. E por fim, o aconselhou a ouvir o todo para depois ele expressar suas próprias opiniões. Eita babado!

E claro que rendeu meme né? Ai a internet!