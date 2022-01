Solange Gomes: Se pedirem pra filmar na hora do sexo, digam NÃO!

A ex A Fazenda, Solange Gomes mandou uma dica para seus seguidores e alertou sobre filmagens na hora do sexo.

A ex-peoa mandou seu recado no Twitter sobre pessoas que se deixam filmar na hora do rala e rola… vai vendo!

Solange Gomes deu seu recado no Twitter! A ex A Fazenda, que não te medo de se posicionar quanto à variados assuntos, desta vez falou sobre sexo e deu um recado bem importante aos seus seguidores…

Foto: Reprodução

Sol publicou a seguinte mensagem: “Se algum dia estiverem no rala e rola com alguém e te pedirem pra filmar digam NÃO. Também fiquem atentos se existe algum celular ligado propositalmente. Não confiem em NINGUÉM.”

Foto: reprodução

Solange Gomes tem razão no que fala, pois o uso indiscriminado da imagem de um(a) parceiro(a) na hora do sexo ou em fotos íntimas, ganhou os grupos de whatsapp, portanto todo cuidado é pouco.

Mas ela não parou por aí: “OLHO ABERTO ao ir na casa de algum rolo de vocês, pode ter câmera de celular próxima As vezes é melhor ir num hotel e na cara de pau pedir para desligar o celular.”

Foto: Reprodução

Será que Sol agora será coach de segurança no sexo? Pelo sim ou pelo não, todas as palavras de Solange Gomes são importante, pois várias mulheres sobre com a prática chamada “Slut Shame”, que significa expor a mulher em seus momentos de intimidade em grupos de internet, retratos do machismo estrutural! Kátia Flávia também é militância meus amores!

Foto: Reprodução

Uma seguidora ainda questionou sobre se deixar filmar se estiver em um relacionamento e Solange foi categórica: “NÃO, namoro acaba, nossa fica”!