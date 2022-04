O sonho de Eslô se torna realidade! Lucas deixa presente em hotel

Barão deixou pudim, vinho, McDonald’s e sushi para sua amada

Não sei o que vocês acham desse casal, mas eu tô achando muito fofo, e Lucas tem sido tão gracinha com Eslovênia. A nova do rapaz foi fazer o sonho da ex-BBB se tornar realidade, levando pudim, vinho, McDonald ́s e sushi para o hotel que aguardava Eslô depois de sair da casa.

Eslô mostra “aliança” do casal e diz estar sentindo saudade de Lucas (Foto: Reprodução)

Eslô já tinha falado dentro do BBB que tinha sonhado que em sua saída Lucas a esperava com todos os itens que o rapaz deu um jeito de colocar dentro do quarto do hotel.

“Olha isso que ele preparou para mim, faltou só ele aqui para ficar perfeito, já falei com ele e estou morrendo de saudade”, disse Eslovênia em seus stories.

A modelo ainda fez questão de mostrar sua “aliança” que os dois usavam dentro da casa, como símbolo do relacionamento. Achei fofo.

Parece que esse casal vai vingar, hein?