Erika Januza não consegue segurar as lágrimas em sua estreia no Saia Justa

Gente, estou aqui em casa assistindo o primeiro episódio da nova temporada do Saia Justa que estreou nesta quarta (30) na minha TV de 98 polegadas pelo Globoplay e confesso para você que está morrendo de saudades de assistir a atração.

Além disso, esse primeiro episódio marcou a estreia da atriz Erika Januza no programa, que se juntou a Bela Gil, Eliana e Tati Machado nos debates leves, atuais e necessário que cativaram o público.

Durante uma conversa sobre identidade no trabalho, felicidade na carreira, vocação e direitos femininos, ela ficou bastante emocionada ao comentar sobre sua estreia no programa e a importância de aproveitar oportunidades que a vida nos dá.

“Eu sou muito fã das oportunidades porque tem gente que cria as próprias, tem gente que se autoproduz, tem gente que se esforça pra um dia quando chegar a oportunidade estar pronto e eu sou essa pessoa”, disse ela.

Erika não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar sua trajetória:

“Venho de um lugar onde eu não tinha muitas perspectivas, mas eu tinha que me esforçar porque eu sabia que em algum momento na minha vida alguma coisa ia ser preparado para mim. Estar aqui hoje com vocês é muito importante, muito significativo porque só a gente sabe do nosso esforço, e eu sei quantas mulheres incríveis já passaram por aqui. É uma oportunidade muito incrível! Que eu possa honrar esse lugar, aprender muito com vocês e trocar. Vou contar muitos causos!”

De origem humilde, Erika Januza começou sua carreira no teatro e conseguiu seu primeiro papel como protagonista na série “Subúrbia”, em 2012. Natural de Contagem (MG), ela se mudou para o Rio sozinha para seguir carreira artística e teve papéis de destaque nas novelas “O Outro Lado do Paraíso” e “Amor de Mãe”, além da série “Arcanjo Renegado”.