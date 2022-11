Eric Faria pede desculpa depois de empurrar torcedor na Copa do Mundo

O jornalistas estava ao vivo no ‘Bom Dia, Brasil’ e apareceu empurrando um torcedor no Qatar

Se tem uma coisa que deu o que falar nos últimos dias, foi o empurrão que o jornalista Eric Faria deu em um torcedor no Qatar. Nada teria sido mostrado se ele não fosse entrar ao vivo no ‘Bom Dia, Brasil’ bem na hora do ocorrido. A atitude foi muito comentada nas redes sociais e o repórter pediu desculpas.

“Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais”, disse o jornalista.

Eric ainda diz que não houve maldade no ato. “Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também. Espero que ele aceite minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui”, declarou.