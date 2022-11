Erasmo Carlos deixa o hospital: “Ressuscitei no Dia de Finados”

Cantor rebateu os comentários de que teria morrido e anuncia alta do hospital em que esteve internado

Vítima de fake news nos últimos dias, Erasmo Carlos mostrou que está com a corda toda para rebater os boatos de sua “morte”. O cantor recebeu alta do hospital em que esteve internado e fez questão de publicar uma foto ao lado da esposa, Fernanda, contando que está bem.

“Bem simbólico… depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, disse ele.

Fernanda, casada com Erasmo, utilizou as redes para rebater as fake news que bombardearam o cantor nas últimas semanas.