Era sósia! Cópia de Richarlison confirma que ficou com Tina no Carnaval

Depois que a sister disse ter ficado com Richarlison no Carnaval, o jogador acionou o seu sósia que confirmou a história

Bastou Richarlison acionar o seu sósia para ele confirmar a história de que Tina ficou com o sósia do jogador e não com o verdadeiro Richarlison. Depois que a influenciadora disse que pegou o jogador no Carnaval, mas ninguém o viu curtindo os camarotes de São Paulo ou do Rio, começaram a duvidar da história. Felipe Lima, seu sósia, confirmou a história.

“Foi mal, no carnaval estava ‘loucão’. Se eu soubesse que ia estar ‘geral’ tava gravando, eu nem ia aceitar. Quem ficou com ela fui eu”, disse Lima nas redes sociais.

A cópia pediu desculpas ao jogador pela confusão e depois do mal entendido Richarlison começou a segui-lo nas redes sociais.