Equipe de José Mayer atualiza os fãs a respeito de seu estado de saúde e desmente surto psicótico 

O ator, que está internado desde a última sexta-feira (17), está na reta final do tratamento de sua Granulomatose com Poliangiite.

Amores, na noite de ontem a equipe do ator José Mayer, utilizou a rede social do ator para atualizar os seus amigos e fãs sobre o seu estado de saúde.

Em nota, a equipe de José afirma que todas as reais notícias sobre ele serão passadas através de suas redes sociais. Ela ainda garante que o ator está estável, mas que ainda não possui previsões para a sua alta hospitalar.

“Informações que pretendem criar factoides pautados em um profundo desrespeito com o ator José Mayer não serão comentadas por este canal. Esclarecemos que o ator segue internado em razão do extenso protocolo de tratamento da doença autoimune que o acometeu. Seu estado de saúde é estável e ainda não há previsão de alta. Permanecemos à disposição da imprensa e, destacando a importância da ética jornalística, pedimos respeito ao ator, aos seus familiares e fãs. Assessoria José Mayer”, notificou a equipe do ator.

Para quem não sabe, Mayer está internado desde a última sexta-feira (17), no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria, ao contrário das notícias que vinham circulando por aí, o ator não foi internado devido a um surto psicótico, mas sim para realizar a etapa final do tratamento contra a recidiva da doença autoimune, Granulomatose com Poliangiite.

“José Mayer deu entrada na Casa de Saúde São José hoje (17/03) para etapa final do tratamento contra a recidiva da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite. Seu retorno à Casa de Saúde São José já estava programado desde o momento de sua alta e é parte do procedimento já esperado após etapa de infusão medicamentosa concluída com sucesso no decorrer da última semana. É totalmente inverídica e desrespeitosa a notícia de que o ator teria tido um suposto surto psicótico”, desmentiu.