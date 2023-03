Equipe de Bruna Griphao publica nota de esclarecimento após acusação de racismo

A atriz vem sendo acusada de racismo por ter usado as expressões “urubu de luto” e “urublue” com os brothers da casa.

Amores, após ter sido acusada de racismo com os brothers da casa, nesta terça-feira (21) a equipe da atriz Bruna Griphao publicou uma nota desmentindo tal conduta envolvendo a garota. A atriz está sendo acusada de racismo após ter chamado o ex-BBB Fred Nicácio de “urubu de luto” e a Marvvila de “urublue”.

“NOTA OFICIAL – Qualquer cidadão comum pode noticiar um fato às autoridades. No entanto, existe um abismo entre a notícia de um suposto acontecimento e, de fato, esse ocorrido ser um crime. Bruna não teve intenção de ofender o outro participante e tampouco conduta discriminatória. A defesa informa ainda que irá tomar as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil, por crime de violência moral e danos morais. Doutor Patrick Berriel – Advogado criminalista”, notificou a equipe da sister.

Na legenda da nota, a equipe de Griphao afirma que durante o programa a atriz foi acusada, por diversas vezes, por coisas que não fez, e garante que com orgulho da trajetória da moça, a equipe e a família jamais concordaria com qualquer conduta criminosa que a mesma tivesse.

“Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida. Em situações com diversos participantes, Bruna sempre se referiu a seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada à atitudes que não foram dela. Nós, como time e família, bem como a Bruna lá dentro, temos todos um jogo limpo. Puxamos VAR, conversamos com sua torcida, sempre de forma esclarecedora e sem meias palavras.Assim será nossa conduta SEMPRE! Somos e seremos justos com todas as atitudes da Bruna e jamais permitiremos falta de respeito, ataque ou qualquer conduta que seja um crime conosco, enquanto família, equipe e principalmente com a Bruna. Este é nosso posicionamento e temos muito orgulho da coerência e da conduta dela”, legendou o comunicado.

Já no Twitter, a equipe da atriz explicou o que realmente aconteceu no vídeo que viralizou de Bruna chamando a também confinada, Marvvila, de “urublue”.

“Precisamos fazer mais um VAR para repetir que acusar alguém de racismo, é calunioso! Mais um corte feito de forma maldosa viralizou e não, Bruna não chamou Marvvila de urublue. Ela trouxe o termo falado por Alface em uma rima e apontou para o céu!”, continuou a equipe.

