’Envolver’ é o 8º clipe mais visto no mundo e Anitta alcança o top 5 global no Spotify

Anitta alcançou a marca histórica com mais de 65 milhões de visualizações no Youtube com o clipe de ‘Envolver’

A Warner, gravadora de Anitta, deve estar inacreditada do poder de ‘Envolver’ como um hit global. A música já alcançou mais de 65 milhões de visualizações no Youtube sendo o 8º clipe mais assistido no mundo. A gata também conseguiu chegar ao top 5 global no Spotify.

Dá para acreditar que entre anteontem (21 de março) e ontem (22 de março), foram mais de 3 milhões de visualizações no clipe. Pelos Chats do Youtube podemos afirmar que o clipe da cantora subiu 26 posições na última semana.

Anitta alcança o Top 5 Global no Spotify (Foto: Reprodução)

Brasil, México, Estados Unidos, Colômbia e Argentina, estão entre os países que mais escutam a cantora de acordo com ferramenta do próprio Youtube.

Anitta recebeu flores com um cartão fofo do cantor Harry Styles, parabenizando a cantora pela conquista. E não para por aí, porque alguns especulam que talvez ela divida o microfone com Miley Cyrus para cantar ‘Boys Don´t Cry’ no Lollapalooza. Será?

A cantora aguarda ansiosa pelo lançamento do seu novo álbum, Girl From Rio, que está em processo de construção desde o ano passado. Solta essa logo, Warner.