Rumo ao primeiro lugar: Envolver alcança segundo lugar no Top 5 Global do Spotify

A cantora brasileira mais ouvida no mundo alcança segundo lugar nos Charts do Spotify

Cada dia mais surpresa com o furacão que Anitta é. Envolver é hit e alcança a segunda posição no Top 5 Global do Spotify. Dá para acreditar? A música subiu várias posições em poucas semanas desde o lançamento do challenge no Tik Tok.

Anitta sobre posições e vai para segundo lugar no Spotify (Foto: Reprodução)

Depois de uma campanha influenciada por fãs da cantora, amigos e famosos, podemos dizer que conseguimos fazer ‘Envolver’ subir nos Charts do Spotify. Anitta é um sucesso total.

Boooom dia, meus amores! Vamos colocar a @anitta no topo? Ouçam muito #Envolver!! Goooo! 🔥🔥 — Angélica Huck (@angelicaksy) March 22, 2022

SOMOS TOP 2!!!! VEM AÍ O TOP 1 DA ANIRAAAAAA @Anitta AAAAAAAAAAA — Rebecca (@RebeccaOficial) March 24, 2022

Angélica ajudou a puxar o mutirão, Lexa comemora a chegada na segunda posição lugar e nós ficamos emocionados com a conquista da nossa girl from Rio. Vamos continuar ouvindo para alcançar o primeiro lugar.

Parabéns pela conquista Anitta, minha vizinha do Rio.