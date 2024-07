Entenda polêmica envolvendo Deolane Bezerra e Fiuk

A casa caiu! Delane meteu a língua em Fiuk e não deixou de falar o que pensava sobre o filho de Fábio Júnior nas redes sociais. Depois do fim do affair dos dois, a advogada ressaltou que nunca houve relacionamento entre os dois e o caso era apenas uma “brincadeira” inventada para gerar “conteúdo” nas redes sociais.

Em uma live realizada nesta terça-feira (2), no Instagram, Deolane deu detalhes sobre o “affair”. “Quando eu vi que estava passando dos limites, decidi parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não achei que ele iria remoer. Desculpa, Fiuk. Frustração, né, amigo?”, disparou.

“Não estou me achando, não sou a mulher mais linda do mundo, a mais gostosa. Inclusive, você já pegou várias menininhas lindas, como você falou. Mas não é o meu estilo. Me perdoa se eu te magoei. Me perdoa se eu feri teu ego”, disse.

A advogada ainda revelou que o cantor tentou agarrá-la enquanto ela dormia. “Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede, até 10h da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido”, acusou.

“Para de ser babaca. Faça a sua história. Para de ser vítima. Para de ser palhaço. Para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca, você não tem 18, não. Você não vai montar em cima de mim, não, que eu não sou otária. Não sou a vilã da história, não”, detonou.