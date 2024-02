Entenda a briga de Fernanda e Alane na academia do BBB

Fernanda e Alena pegaram fogo na academia do BBB e tiveram que ser separadas pelos brothers da casa mais vigiada do Brasil. Minhas fofoqueiras não perderam os detalhes e me contaram tudo sobre essa fofoca quentinha.

Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava ‘molinha’. Alane logo se defendeu: “Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu”. Fernanda respondeu em tom de deboche: “Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”.

“Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?”, questionou a dançarina. “Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é”, gritou Alane enquanto era segurada por outros brothers. “Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero”, rebateu Fernanda antes de sair da academia.

“Mentirosa! Tu julgou meu corpo. Tu falou que eu estava na academia porque eu estava mole. Tu vai ver só! O Brasil tá vendo, gente mentirosa assim não se dá bem. Boa noite, vai tomar no seu c*”, gritou Alane. “Chora. O seu tá frouxo! Vou costurar essa remenda aí, perdeu as pregas todinha naquele vaso”, disparou Fernanda.