Enquetes erram e Gabriel Santana é eliminado do BBB23

A votação foi apertada entre o ator e atriz Bruna Griphao, mas ele deixou a casa mais vigiada do Brasil com 56,46% dos votos

Gente, já dizia o ditado “textão não define paredão”, né? Mesmo com a tag #ForaBruna em alta e todas as enquentes apontando a saída da atriz, quem deixou a casa foi Gabriel Santana.

Participantes do quarto Deserto comemoram a saída do ator Gabriel Santana. (crédito: reprodução)

O ator foi o décimo primeiro eliminado do BBB em um Paredão com um discurso emocionante de Tadeu. Gabriel teve 56,46% dos votos. Bruna 42,48% e Aline, que até no paredão é planta, apenas 1,07% dos votos.

Ao todo foram computados 121.556.606 votos no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou mais de 719 mil de votos por minuto.