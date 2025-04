Encontro das Vilãs na Globo foi tão emblemático que é comparado com Vingadores Ultimato

Genteeee, confesso que por essa nem eu estava esperando! A noite desta segunda-feira (28) foi marcada por um verdadeiro desfile de vilania no especial de 60 anos da TV Globo, e que desfile, minha gente! As vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira roubaram a cena — como sempre — e deixaram o público em êxtase ao se reunirem num vídeo de tirar o fôlego, digno de Emmy!

Apesar de terem se encontrado por apenas 8 min, o evento canônico que reuniu as melhores vilãs de todos os tempos pareceu durar muito mais, visto o sucesso que ele fez entre os internautas, que chegaram a comparar o encontro com o filme “Vingadores: Ultimato”.

As rainhas do deboche e da maldade estavam todas lá: Carminha (a inesquecível Adriana Esteves de “Avenida Brasil”), a lendária Nazaré Tedesco (vivida por Renata Sorrah, que causou até blackout nas redes sociais), a dupla de peso Raquel e Ruth (com Glória Pires entregando tudo mais uma vez em “Mulheres de Areia”) e a chic e venenosa Branca Letícia de Barros Mota, a mais fina das megeras (Susana Vieira que, como sempre, serviu atitude e elegância de sobra em “Por Amor”)!

E não parou por aí! Também brilharam no especial: Lilia Cabral, como a amarga Maristela de “Garota do Momento”; Letícia Colin, a sombria Vanessa de “Todas as Flores”; e a inesquecível Joana Fomm, ressuscitando a maquiavélica Perpétua de “Tieta” — um verdadeiro encontro de divas do caos!

Com direção poderosa de Dennis Carvalho e Henrique Sauer, e roteiro afiado de Ricardo Linhares e Juan Jullian, o vídeo foi um verdadeiro presente para os fãs de novela. Teve referência, teve atuação de gala e, claro, teve meme! O clássico da Nazaré confusa — aquele mesmo que virou febre mundial como Math Lady — foi mencionado, aclamado e celebrado!

Foi uma verdadeira batalha de titãs da teledramaturgia, onde cada vilã mostrou por que até hoje reina absoluta na memória (e no coração) do público. E aí, você consegue escolher a MAIOR entre elas? Porque por aqui… a disputa foi de deixar qualquer mocinha no chinelo!