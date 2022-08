Encontro das Bruacas

Tenório que tome cuidado, as Bruacas estão juntas. No último domingo, 31, Ângela Leal que interpretou a Maria Bruaca da primeira versão de Pantanal se encontrou com Isabel Teixeira que interpresa a personagem atualmente. O encontro foi registrado e divulgado nas redes sociais: “Nós, as Marybrus” escreveu Isabel Teixeira em seu perfil.

Segundo o Notícias da Tv o primeiro encontro das duas aconteceu no aniversário de 8 anos da neta de Ângela, Júlia, que é filha da atriz Leandra Leal.