Encontro de Brunnas

A ex-BBB esposa de Ludmilla conheceu sua “cover” em live no Instagram

“Eu sou muito você e você é muito eu, irmãs gêmeas”, declarou Brunna em live no Instagram com sua sósia, que fez a festa enquanto a dançarina estava confinada no BBB.

A Brunna fake ficou famosa no Tik Tok, rede de vídeos de humor e as famosas dancinhas, nada mais justo né? A semelhança assusta e a gente se diverte.

A dançarina levou na esportiva e se divertiu vendo os memes na sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Ainda bem, porque a gente já adotou a nova Bruninha (risos).