Empresário bolsonarista que lambeu cano de arma é preso em São Paulo

Policiais militares cumpriram o mandado de prisão preventiva contra José Sabatini, de 71 anos

Deu o que falar o vídeo do empresário bolsonarista, José Sabatini, de 71 anos, lambendo o cano de uma arma nas redes sociais. Acontece que nesta terça (04), a personalidade foi presa no bairro Jardim Resek, em Artur Nogueira, São Paulo. No mês passado, Sabatini começou a ser investigado ao ameaçar o ex-presidente Lula, defendendo um golpe militar.

Nas imagens o empresário lambia o cano de uma arma e aparecia andando armado nas ruas da capital de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os policiais militares cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Sabatini.

Na ocasião foi solicitado exame pericial aos IML e o caso está registrado como captura, o empresário segue preso por causa de uma ameaça com uma faca em 28 de setembro.