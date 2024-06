Emily Garcia conta aos seguidores que o presente de Carlinhos Maia custou um rim

Gente, e esse presente da Emily Garcia para o Carlinhos Maia? A gata simplesmente disse que esse par de brincos lhe custou um rim de tão caro que foi e ainda teve que parcelar em 10x no cartão. Se a Emily Garcia sendo quem é, tá toda trabalhada nas parcelas, imagine nós meros mortais…

Só que uma amiga minha acabou de me mandar alguns prints da tal compra da influencer e eu tô horrorizada que ela pagou 15 mil nessas argolinhas e ficou chorando as pitangas nos stories falando que parcelou e tudo. Emily, se manca minha anja, só em uma publi sua, tu fatura uns 30 mil.

Olhem essa embalagem horrenda da jóia. E essa caixa nem é para brincos, e sim para anel e ainda por cima é de papelão. Aiii, que péssimo. Tá tudo péssimo, gente.

Não sei vocês, acho que a Emily aproveitou o niver do amigo para divulgar essa marca e tá se fazendo de doida. O problema não é ela presentar o Carlinhos Maia com esses brincos da publi que ela fez, mas pode ter mandado esse caô de que gastou o que não tinha nessa compra e parcelar em sei lá quantas vezes no cartão. Sendo que esse valor, ela pagaria tranquilamente no débito.