Emicida afirma que jamais falou em roubo e que quer selar a paz com Fióti

Gente, meu celular travou uma 5 vezes com tanta pessoas me mandando mensagens para saber mais sobre a treta do rapper Emicida com o seu irmão Fióti. Estou até passando um cházinho de camomila com erva-doce antes que eu tenha uma sincope aqui, porque esse povo vai me deixar louca a qualquer momento.

Na última sexta-feira (4), Emicida decidiu romper o silencio e se pronunciou pela primeira vez sobre essa briga judicial entre eles e que não concorda com a maneira com qual a imprensa tem se referindo ao ocorrido.

Através de um comunicado de sua assessoria, Emicida garantiu que os termos “roubo” e “desvio” jamais foram ditos ou mencionados por ele seja em suas mídias sociais ou até mesmo nos atos do processo judicial.

A decisão de Leandro de encerrar a parceria com Evandro não foi repentina ou inesperada”, afirmou.

“Trata-se de uma decisão madura e tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida”, disse

O artista reforçou que deseja que eles conseguiam chegar em um acordo amigável e que a paz volte a reinar entre eles.