Em menos de 24h, Neymar leva três “invertidas”

O atleta levou três alfinetadas públicas, uma de sua namorada, uma de sua ex e outro do presidente da república.

Meus amores, a situação não anda nada boa para o nosso querido menino Ney, afinal, nas últimas 24 horas o gato levou três invertidas, sendo elas, uma de sua atual namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, outra de sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, e a última do nosso atual presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na primeira, diante das especulações sobre a festa de arromba que o jogador de futebol fez,onde estava rodeado de mulheres, a influenciadora utilizou os stories do seu instagram para manda uma direta para o namorado.

Já na segunda, durante a sua participação no podcast “De Frente com Blogueirinha” a ex-namorada do atleta, durante um bate bola com a anfitriã do programa, ao ser questionada sobre “ um livramento”, a atriz caiu na gargalhada, deixando subentendida a sua resposta.

Por fim, na última, após festinha de ne Neymar vir a tona, mesmo ele estando com uma grave lesão e com uma filha recém nascida, o político utilizou o seu perfil no twitter para mandar uma “indireta” para o jogador brasileiro, criticando a sua falta de comprometimento com a seleção brasileira.

O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina… — Lula (@LulaOficial) October 31, 2023