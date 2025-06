Em entrevista ao caderno Ela, Tais Araújo confirma treta entre Cauã Reymond e Bella Campos 

Gente, estou aqui arrumando o meu apartamento para receber alguns amigos para comermos um fondue maravilhoso de chocolate com kinder bueno e ferrero rocher. Quando recebemos uma mensagem de uma das minhas favoritas sobre a minha musa master, Tais Araújo.

Acontece que a artista cedeu uma entrevista para o Caderno Ela, do Jornal O globo para falar sobre os seus 30 anos de carreira. Além disso, ela confessou que a briga Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo realmente aconteceu, mas ela explicou que esse desentendimento entre eles aconteceu logo no início do projeto e lamentou que o ocorrido tenha tirado o foco do enredo.

“Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella. É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer”, disse Taís, em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

“Sobre as críticas [que Bella recebe], falo para ela não desviar a atenção e tirar as redes do celular. Lembro que apenas ela e Glória Pires tiveram a oportunidade de interpretar a melhor personagem da teledramaturgia brasileira”, completou ela.