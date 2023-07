Em busca por audiência, Walcyr Carrasco apela para a sexualização dos atores e exibe volume de Cauã Reymond em ‘Terra e Paixão’

O foco na sunga do ator acontecerá logo após a exibição da primeira cena de sexo entre o seu personagem e a personagem da atriz Barbara Reis.

Amores, dessa vez, de fato, o autor Walcyr Carrasco provou que está disposto a fazer de tudo para conseguir aumentar a audiência da atual novela das 21h, Terra e Paixão. Ele, que já matou um dos protagonista da trama, já anunciou novos personagens e já fez diversas reviravoltas no folhetim, decidiu apelar para a sexualização dos atores.

No episódio de ontem (28), após a primeira cena de sexo entre os personagens Caio e Aline, o autor resolveu ousar e dar um foco, nada discreto, no corpo escultural do ator Cauã Reymond, em especial em sua gunga, que deu uma bela de uma marcada em seu órgão genital.

Como já era esperado, o “volume” na sunga do ator chamou bastante a atenção dos telespectadores e fez com que a cena viralizasse na web, o que me leva a crer que provavelmente Walcyr voltará a utilizar desta artimanha para alavancar a trama.