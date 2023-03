Elon Musk limita recursos do Twitter apenas para verificados

A partir do dia 15 de abril, somente contas verificadas no Twitter Blue poderão votar em enquetes e aparecer na aba do “Pra Você”

Gente, era só o que me faltava! Esses bilionários acham que todos nós somos herdeiros, né? Elon Musk anunciou que, a partir de 15 de abril, só as contas verificadas com twitter blue serão recomendados no “Pra você” e também serão as únicas que poderão participar de enquetes.

Elon Musk comprou o Twitter no final de 2022. (crédito: reprodução)

Parece que o Twitter está virando um clubinho, né? Na própria rede social do passarinho, a notícia repercutiu. “Elon Musk está acabando com o Twitter aos poucos”, comentou um usuário. “Daqui a pouco vai começar a cobrar por likes e rts”, brincou outra.

Elon Musk é hoje o homem mais rico do mundo. (crédito: reprodução)

Elon Musk adquiriu a empresa Twitter por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado. Em fevereiro, o bilionário voltou a ser a pessoa mais rica do mundo no ranking da Bloomberg. A fortuna foi avaliada em nada mais, nada menos que US$ 187 bilhões (R$ 972 bilhões). A gente que lute!