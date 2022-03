Eliezer vira alvo de Pedro Scooby! Entenda o motivo

O surfista está entrando, aos poucos, no jogo e planejando seus próximos passos com Paulo André

O surfista está entrando, aos poucos, no jogo e planejando seus próximos passos com Paulo André

Depois da eliminação de Larissa, a casa ficou chocada! E isso serviu para Pedro Scooby acordar para o jogo e planejar quem será alvo do seu próximo voto, sem ficar perdido. E sabe quem é, leitor(a)? Eliezer!

Em conversa no Quarto do Líder, (1º), o atleta movimentou os bonequinhos da mesa tática do líder, mas bem que podia movimentar minha vida, e quando Scooby foi dizer em quem votava, o surpreendeu, pois achava que era em Jessi. “Por que Eli?”, perguntou o pai do PAzinho. E o surfista respondeu: “sei lá”. Depois disse que queria pegar logo o líder para decidir em quem votaria, de fato.

Mais tarde, na área externa, em conversa com Arthur Aguiar e Douglas disse que votaria no publicitário, porque ele se contradisse por várias vezes no programa. “Eu vou votar nele, porque foi um cara que se contradisse várias vezes. Disse que não votava em tal pessoa, foi lá e votou. Chegou a conversar com pessoas fora do grupo dele e, na minha opinião, bateu pro grupo dele o que ‘tava conversando aqui fora”, disse Scooby. E ‘tá errado? Jamais!

scooby falando que o eliezer se contradisse varias vezes no jogo e por isso é uma opção de voto dele agora. #BBB22 pic.twitter.com/0S4N67D3Q2 — ؘ (@scoobzys) March 2, 2022