Elizabeth Hurley conta que “foi um pesadelo” trabalhar com Matthew Perry em ‘Friends’

Atriz passou por poucas e boas no set da série americana de sucesso por causa do vício em drogas e álcool do ator

A modelo, produtora e atriz, Elizabeth Hurley contou que passou poucas e boas no set de Friends ao lado do ator Matthew Perry. Para quem não sabe o ator teve problemas com os vícios e teve que se internar algumas vezes por causa deles, causando atraso nos seus trabalhos e na sua agenda que permanecia cheia de compromissos.

Enquanto ele gravava ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, em 2002 ele teve que fazer uma pausa para a reabilitação, atrasando as gravações e parece que Elizabeth lembra bem disso.

“Tenho ótimas lembranças dele. Para ser honesta, foi um pesadelo trabalhar com ele naquela época e, como agora se sabe, nosso filme foi paralisado por causa de seu vício”, confessou a atriz.

Elizabeth ainda conta que ele foi fabuloso, mesmo com as dificuldades. “Foi difícil, obviamente ele estava passando por um momento difícil, mas ainda era muito charmoso e uma pessoa adorável para se trabalhar. Mas você podia ver que ele estava sofrendo com certeza”, finalizou.