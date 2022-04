Pitaco da Kátia: Além dos fãs do Arthur Aguiar, o que eliminou Gustavo?

O caçador de Lollipops foi o décimo quinto eliminado do programa com 81,53% dos votos

É nesta terça-feira, (19), tivemos algo surpreendente no resultado do paredão. O caçador de Lollipops — desculpa tirar esse título de você, Arthur Aguiar —, Gustavo, foi o décimo quinto eliminado com 81,53% dos votos pelo único do quarto, Eliezer. Mas além da Padaria, o que mais culminou esse resultado?

É simples: Gustavo foi jogador e sempre deixou seu jogo claro. Foi um jogo limpo, mas por causa dos seus tons de ironia e deboche, o tornou um certo “vilão” aos olhos do público. Inclusive, antes da sua saída, ele debochou de Eliezer, pois tinha certeza que ficaria. Isso soa como arrogância e prepotência.

Gustavo Insuportável

Nenhum jogador do bbb fez isso com alguém lá dentro

Arthur o exterminador de lollipop,a padaria tirou

Se o Gustavo soubesse que vai sair por um lollipop

Arthur Aguiar e Eliezer tem razão

padaria votando#forascooby#FORAGUSTAVOPATETA#ForaGustavo

Que loucura pic.twitter.com/7ZUzfDA3mP — Cleide Albuquerque de Deus (@deus_cleide) April 19, 2022

Outro ponto, foi ter formado casal com Laís. Nesse momento, ele se perdeu totalmente do seu jogo, se apaixonou e meteu os pés pelas mãos para proteger a amada. Ele só se recuperou depois da saída dela, onde realmente entrou para o grupo formado pela Macholândia — Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar.

E claro, que o ponto alto da eliminação do paranaense foi Arthur. Desde a primeira discussão que tiveram, os fãs do marido da Maira Cardi já não se simpatizaram mais com o moço. Tanto é que depois da discussão que tiveram de domingo para segunda-feira, fez a porcentagem do bacharel em direito aumentar consideravelmente.

O Gustavo deixou o Arthur sem palavras 🗣 #BBB22 pic.twitter.com/0pDeqMLvAC — PEDRAO (@Itspedrito) April 18, 2022

De resto, só tenho que tecer elogios ao moço. Além de lindo por fora, também é por dentro, sendo muito gentil e jamais desrespeitoso com alguém ou pejorativo. Gustavo sempre disse que era hetero top, mas na verdade, ele é hetero maravilhoso! Com um coração enorme e terá muito sucesso aqui fora. Para Gustavo: sucesso, sorte, saúde e vida que segue. Para os brothers: jogo que segue se a Padaria deixar…