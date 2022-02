Eliezer conversa com Vyni e Eslô sobre sua relação com Natália e pensa em dar chega pra lá na moça!

O publicitário desabafou com os amigos que está só curtindo, mas parece que a mineira quer algo sério

Na manhã desta sexta-feira, (25), Eliezer desabafou com os amigos Vyni e Eslô sobre sua relação com Natália. Ele disse que sempre deixou claro para Nat que eles estão se curtindo, mas Vyni palpitou dizendo que acha que a mineira está querendo algo a mais…

Elizer conversa com Vyni sobre suas relações

Então, o cearense aconselhou o amigo a jogar limpo com a moça para não iludi-la e Eslô concordou dizendo que se ele não quer nada sério é para parar de ficar de carinhos, beijos e abraços — e outras coisitas mais — com a designer de unhas.

Eliezer e Natália trocam beijos em festa

Eslovênia ainda disse a Eliezer para ele viver e se permitir, mas sempre deixar muito claro o que ele quer pra não iludir Natália. Ainda continuou dizendo que é uma situação desconfortável para a mulher ficar sem saber como agir, sendo que tudo é na hora e como ele quer.

Por fim, Eli disse que deixa tudo as claras com Natália, mas está pensando em parar de ficar com a moça por questão de responsabilidade afetiva. É, mas transar com ela você quer né moço? Tadinha da Nat…

Natália corta cabelo de Eliezer