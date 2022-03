BABADO! Eliezer dispara quem ele escolhe em um possível paredão entre Natália e Eslôvenia…

Enquanto isso a moça briga com as amigas por ciúmes do publicitário…

Eita que Eliezer fez uma revelação muito importante no Quarto Lollipop, na madrugada desta segunda-feira, (28).

Em uma conversa com Lucas e Eslovênia sobre votos, Lucas afirmou que se voltar do Paredão, votará em qualquer um da casa. “Infelizmente é essa a cabeça que a gente tem que ter…”, comentou o emparedado. Eliezer, então revelou: “Eu já voto em qualquer um. Só não voto na Eslô e na Natália. Lógico que na minha ordem de prioridade é Lina e Arthur. Se eu puder não votar, não vou votar. Mas o resto… Pra mim não tem diferença nenhuma”. E aí uma ficha de Eli caiu e ele fez a importante revelação: “Já pensou se me botarem numa dinâmica, Eslô, e eu tiver lá na frente que escolher entre você e Natália? Natália e Eslovênia no paredão. Aí, a Natália vai ter que entender, porque estamos juntos desde o começo”. Eliezer escolhe entre Natália e Eslô em um possível paredão (Foto: Reprodução) Eslô o aconselhou, então, a seguir o coração e ele disse que é o que sente no momento e se Nat tivesse que decidir entre ele e Jessilane, sentiria o mesmo. E que um cenário pior seria entre a moça com nome de país e Vyni — que já saiu e está muito melhor aqui fora — e que até choraria. Enquanto isso a Natália fica em frangalhos de ciúmes do publicitário com Lina. Ai ai…