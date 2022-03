Vem aí uma nova rivalidade? Eliezer e Arthur Aguiar x Lucas!

Os dois estão bem sem entender o jogo do barão

Arthur Aguiar perdeu Jade Picon como rivalidade no jogo e ao que tudo indica a bola da vez será Lucas, o Barão do Protetor Solar! É que durante a festa do líder Scooby, desta quarta-feira, (9), o ator foi conversar com o engenheiro sobre a questão de arquitetar votos contra Tiago Abravanel, que ninguém lembra que esteve lá.

Arthur Aguiar e Eliezer X Lucas, uma nova rivalidade? (Foto: Reprodução)

“Você sabia que eu estava tentando livrar o Tiago do bagulho [paredão]”, disse o marido de Maira Cardi. O barão tentou se explicar dizendo que não daria para salvar o Tiago, mas que ainda estava sondando se Abrava estava na reta de votações. Arthur deu o exemplo de que se fosse Eslovênia a mira e ele não contasse a Lucas que votaria nela e que gostaria de ir com ela ao paredão, ele não gostaria. E isso realmente aconteceu, porque Lucas fez isso em conversa com o pessoal do Lollipop.

Arthur e Lucas conversando sobre a combinação de votos em tiago. Arthur disse que Lucas sabia que ele estava tentando livrar o Tiago, Arthur também deu exemplo de que se fosse a Eslô #BBB22 pic.twitter.com/Pdc4Pwq3Ah — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 10, 2022

E na época, os administradores de Lucas postaram no Twitter a respeito do jogo duplo do rapaz:

Lucas falando sobre votar no Tiago no Lollipop e sobre votar na Larissa para o Grunge e o líder. Ele está convicto que indo ao paredão com um dos dois pode facilitar a permanência dele! Joga y Joga 😏🔥 — Lucas Bissoli 🩲 (@LucasBissoli_) February 27, 2022

Depois, Arthur conversou com Eliezer sobre o assunto e quis saber como Lucas se posicionou na época. Eli, boca de sacola, contou que Lucas expôs sim que queria ir ao paredão com o neto de Silvio Santos. E que depois a conversa mudou, porque Tiago saiu, então surgiu o nome de Douglas Silva e ele concordou em votar, mas depois se arrependeu, por isso votou em Jessilane.

Arthur conversou com Lucas sobre o assunto (Foto: Reprodução)

Eli disse que o problema não foi Lucas votar nele, mas foi ele ter se aproximado dele para unir votos contra Tiago na semana anterior. Ainda disparou que o namorado de Eslô é egoísta! VIXE MARIA! E Arthur falou que Lucas não foi leal, que ele sabia que o Tiago era prioridade dele e quando ele disse que preferia ir com o Tiago ao paredão, é a mesma coisa que ele falar que queria ir com a Eslô. Que não consegue confiar, pois tentou fazer uma parada pelas costas. E que ele levou mais uma facada nas costas: primeiro de Jade e agora de Lucas.

Será que vem rivalidade aí? Porque Lucas quer se infiltrar no Lollipop e acho que Eli não vai gostar…