EITA! Alvo da semana, no ‘BBB22’, é Eliezer e Jessilane revela voto na cara dele!

A bióloga que não é baú jogou na lata que vota nele essa semana

A batata de Eliezer está assando essa semana e pelo jeito, dificilmente ele escapará do paredão pelo voto da casa no ‘BBB22’. E se ele sabe disso? Claro! Primeiro que ele não é bobo e segundo que a Jessilane fez questão de avisar, leitor(a)!

Na sala da casa, o publicitário estava fazendo as contas de possíveis votos e quis sondar a professora sobre seu voto. “Pela casa vota em mim: DG, Gustavo, Scooby, PA e Jessi…”. Então, Lina a perguntou se ela votaria mesmo, como ela não é baú, já soltou: “É provável que eu vou [votar em Eli]. A essa altura do campeonato…”.

https://twitter.com/Itspedrito/status/1504665039822807040

No quarto, a bióloga perguntou a Gustavo, quem ele quer enfrentar no paredão e o bacharel em direito disse que Eliezer, porque já está na hora dele enfrentar a berlinda. Jessilane, que está com ranço, concordou que chegou a hora. E os meninos [Scooby, Paulo André e Douglas], no quarto do líder, já estão arquitetando de votar em Eliezer também. Lucas tem o publicitário como primeira opção de voto. Ou seja, só o anjo pode salvar Eliezer e essa pessoa será Laís ou Natália para abençoa-lo!