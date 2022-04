Oi? Como assim, Brasil? No paredão com Gustavo e Paulo André, Eliezer vai escapar — de novo!

Eu contava com o Brasil para eliminarmos o publicitário que está passando de hora extra, mas pelo jeito…

Jessilane saiu pela porta de eliminação do ‘BBB22’ e os motores foram ligados para a formação de um novo paredão neste domingo, (17). Desta vez os componentes são Eliezer, Gustavo e Paulo André que estão correndo risco de ser o décimo quinto eliminado da edição amanhã (19).

Na ‘Prova do Líder – Azul Seguros’, os participantes tinham que jogar um jogo de tabuleiro humano. Era a coisa mais simples do mundo: sortear um card que dava a instrução de quantas casas andar. E quem contou com a sorte ao seu lado foi Pedro Scooby, que foi o novo líder da semana!

Pedro Scooby é o vencedor da Prova do Líder Azul Seguros e está livre de perrengues e do temido Paredão! O brother faturou os valores acumulados durante a prova, 10 mil reais e 1 ano de seguro da @azul_seguros 🚙 #RedeBBB #BBB22 #AzulSegurosNoBBB #Publi pic.twitter.com/r53My1orHG — Big Brother Brasil (@bbb) April 18, 2022

O indicado por ele foi Eliezer, alegando que não votaria nos amigos que dividiram os oitenta dias com ele e infelizmente teria que indica-lo por terem jogado de lados opostos. Sensato né?

No confessionário, mais uma vez, a Macholândia teve que se votar e usando o mesmo critério de tempo de paredão, o mais votado foi Gustavo, que teve todos os votos da casa e votou em Paulo André. Usando seu contragolpe, o atleta foi escolhido pelo bacharel em Direito. “Vou ter que puxar o PA. Eu falei que nessa reta final eu ia levar em conta as pessoas que correram risco de sair da casa há mais tempo. Não iria puxar o DG e nem o Arthur que acabaram de voltar. Votaria no Scooby, já tinha conversado com ele, mas ele ganhou a liderança então vai ter que ser o PA”, explicou o namorado da Laís.

E aí eu te pergunto, leitor(a): o que Eliezer tem de tão bom? Sim, porque segundo enquete do Uol, o grande jogador da Casa de Vidro, Gustavo, será o eliminado. Não creio, sinceramente!