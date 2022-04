O bicho ‘tá pegando! “Gustavo sempre se coloca como soberano”, critica Eliezer

O harmonizado não gosta do moço de jeito nenhum né? Que coisa!

Depois de toda a treta envolvendo a Macholândia, nessa madrugada, (18), Arthur Aguiar foi para a cama se lamentar, que é lugar quente. E quem teve que consolar? Eliezer! Mas o harmonizado aproveitou para criticar Gustavo viu?

Tudo começou com o marido de Maira Cardi dizendo que os amigos combinaram de votar nele, por não contarem com o paredão falso e ainda negam que não houve combinação. O ator disse que na explicação de Gustavo no desempate do paredão passado, ele cita que houve essa conversa que ele não participou.

“O Gustavo é outro. Quando ele volta as conversas, se coloca como se a situação dele fosse soberana e mais importante que qualquer outra. E no jogo não, é tudo igual. A minha [situação] não é maior que a dele, que não é maior que a sua, do que a minha”, criticou o publicitário.

E o moço continuou suas críticas. “É como a gente se sente. É sobre sentir. A questão é exatamente essa! É sobre o sentimento em relação a situação. Ele não pode medir o sentimento dele sendo superior do que o de alguém”, disparou o harmonizado.

Eli ainda comparou a uma situação passada entre Natália e Arthur. “É aquele papo que a Natália tentou falar para você: ‘eu sinto que você sente’. Não faz sentido esse papo. E quando você tenta explicar o sentimento do paredão e ele vem com outra conta para desmerecer. Por que o seu é mais importante que do outro?”, encerrou o ex boy da Natália.

É impressionante como ele não suporta o caçador oficial de Lollipops né? E impressionante como ele tem paciência e consegue argumentar junto com o Arthur…