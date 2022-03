Doce ilusão… Eslovênia e Eliezer acham que saída de Picon é paredão falso!

O pessoal do Quarto Lollipop está procurando Jade Picon até agora…

Olha, eu já fui iludida na minha vida, mas Eslovênia, Laís, Eliezer e Vyni estão de parabéns! É que eles ainda não superaram a eliminação de Jade Picon nesta terça-feira, (8), e estão ju-ran-do que ela está escondida na despensa.

Depois que a moça saiu pela porta de eliminação, os integrantes do quarto do pirulito — cadê o chupa esse pirulito em comemoração pela permanência da Jadoca? Ah é não teve! — foram chorar no quarto. Eslovênia fez uma descoberta midiática: “Será que o público nos odeia?”. Que nada, boba! O Brasil elimina o pessoal do seu quarto só para se divertir viu? Quem sabe semana que vem não é você?

E aí Eliezer levanta e solta: “Galera, galera, ela vai voltar! Isso é paredão falso!”. Laís, em seguida, diz: “Ela já deve estar assistindo a gente falando ‘força’” e Eslô concordou. Segundo o publicitário agora é o momento para o paredão falso, porque a casa está pegando fogo.

quando vc achar q é iludido, assista esse vídeo pra se confortar



gente a jade | tchau arthur | arthur aguiar | eslovénia | lolliflop | mano a lais | tadeu pic.twitter.com/lb2D7IZyJm — Luluiza (@luizasone) March 9, 2022

Eli ainda elogiou a trajetória de Jade e Eslô acha que foi pau a pau se ela foi eliminada mesmo. 84% contra 1% do Arthur Aguiar, realmente, foi super apertado… E Eli disse que o Arthur pelo jeito já é o campeão, então é mais fácil arrumar as malas e ir embora.

Lolliflop tenta mudar a rota do jogo, mas sempre tem um pra falar que não é sobre quem fica é sobre quem sai. Vão continuar mirando no Arthur.



Eliezer disse que podem desistir do programa, porq Arthur é o campeão.



Eslo acha que é paredão falso. #BBB22 pic.twitter.com/FoaVb8khBv — Furos e flagras dos famosos (@furoseflagras) March 9, 2022

Ai gente, me dá até dó! Vamos eliminar o quarto todo para ficar todo mundo juntinho aqui fora? Pecado separar né?