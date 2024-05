Eliezer e Viih Tube foram flagrados por fã transando em um festival nos EUA

Amooores, como eu mencionei anteriores, o casal Eliezer e Viih Tube participaram do programa “Surubaum” desta terça-feira (30) e contaram sobre algumas situações constrangedoras que tiveram enquanto transavam. Uma delas foi quando foram flagrados por um fã transando num festival.

“A gente estava na varanda, transando, quando a gente olhou para frente, tinha gente na varanda da frente assistindo e curtindo o sexo”, disse Viih. “Aí ela quis parar e falei assim: ‘ninguém conhece a gente aqui, vamos embora'”, contou Eliezer.

Ao chegar no evento de música, os dois passaram por mais um flagra – mas desta vez, de um fã do casal. “O moleque chegou na gente na hora em que a gente estava (fazendo sexo). A pessoa não percebeu, foi um fã”, relatou o designer.

“Estava no evento de música, e estava ‘encaixado’. Eu tava atrás (dela), encaixado, no meio de todo mundo. Mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, reconheceram a gente, e chegaram para pedir foto”, continuou. “Tava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e a gente sorrindo”.