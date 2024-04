Eliezer diz que irá doar presentes de aniversário de filha com Viih Tube

Já contei detalhes sobre o aniversário bombástico que Viih Tube e Eliezer estão preparando para o primeiro ano de Lua Di Felice. O pai da fofura contou que todos os presentes que ela ganhar de aniversário serão doados, e nos stories ele ainda deu algumas instruções para os convidados que passarão o final de semana no resort, onde acontece a festa.

“Nós vamos doar os brinquedos, os itens de higiene pessoal que os nossos convidados vão levar lá para a festa. Por isso que a gente está pedindo para levar um brinquedo tanto de menina, ou menino, ou uma fralda, ou um lenço umedecido”, contou o pai de Lua.

Ele também afirmou que a pequena irá abrir os itens com a família para entender a dividir com quem precisa. “Nós vamos abrir todos esses itens, todos esses presentes com a Lua, até porque a gente quer introduzir e começar a explicar para ela, né? Mostrar para ela, o que a gente tá fazendo ali. Graças a Deus, a nossa filha tem tudo, mas tem muita gente que não tem”, explicou Eli.

No entanto, o ex-BBB afirmou que os presentes personalizados não serão doados. “É claro que esses presentes a gente não vai doar, isso é da nossa filha. A gente vai abrir todos, então a gente vai identificar. Se tiver alguma coisa muito exclusiva pra Lua, que foi feito pra ela, pensado nela, é logicamente dela”, afirmou o ex-BBB.