Eliana estreia dia 07 de agosto na GNT com o reformulado Saia Justa

Ex-SBT e nova contratada da TV Globo, Eliana já está com data marcada para sua estreia no sofá do Saia Justa. Ela apresentará a nova temporada do programa feminino do GNT, de 7 de agosto adiante, juntamente com Bela Gil, Tati Machado e Rita Batista. A loira também participará de um especial inédito do The Masked Singer Brasil previsto para dezembro.

A ex-apresentadora de ‘Eliana’, estará à frente do Vem Que Tem, um programa da Globo para incentivar pessoas a comprar coisas na Black Friday em 28 de novembro.

Com um pouco mais de três décadas de fama, a nova apresentadora da TV Globo comemora a mudança de emissora em entrevista que deu no último domingo (30/06) ao Fantástico. A famosa irá aparecer no júri artístico do final da Dança dos Famosos no próximo dia 7.

“Como tudo na vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. Isso me motiva pessoalmente e profissionalmente”, afirmou a loira em recado enviado à imprensa.

Com a chegada da nova apresentadora e a estreia da nova temporada do Saia Justa, o GNT decide renovar a marca. A emissora inaugura uma nova identidade visual, na internet e na TV

“Eu assisto ao programa desde a sua estreia. Vi um pouco de cada temporada e acompanhei as mudanças geracionais e, obviamente, as mudanças do programa em si. Vim para trazer meu conhecimento como comunicadora, mas certamente a mulher vai falar mais alto com temas que vão acolher e inspirar.”

“A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos. Poder trocar vivências com Bela, Rita e Tati será uma linda jornada de aprendizado. Sinto que precisamos de assuntos que sugerem acolhimento, saúde mental, quebra de padrões, coisas simples do cotidiano feminino e muito mais. Tudo pode, desde que estejamos inteiras e leves para essa entrega a fim de aproximar as mulheres de casa com o nosso sofá”, afirmou Eliana.

Eliana também substituirá Ivete Sangalo no comando da quinta temporada de The Masked Singer Brasil em 2025.

“Eu adoro música. Ela expressa muito do que sentimos e como estamos no momento. Desejo uma temporada repleta de lindas canções que marcaram todas as gerações”, disse Eliana.

“Sempre recebi musicais em meus programas, além de ter feito matérias incríveis com nomes importantes da música brasileira e internacional durante toda a minha carreira. E não posso esquecer dos 15 anos cantando para os pequenos. Esse programa transcende a música, que já é gigante, ele tem a missão de unir a família brasileira em frente à TV aos domingos”, contou.

“O maior desafio será não me emocionar com tantos talentos que temos em nosso país. Sou uma comunicadora que entra com tudo nas histórias e sonhos das pessoas. Aqui não será diferente. Vou segurar a emoção e viver intensamente esse grandioso projeto. Em 2025 estaremos juntos!”

A TV Globo também está representando a nova funcionária comercialmente. Ela entrou para o time de agenciados exclusivos da ViU. A agência também segue as carreiras de Maria Beltrão, Tadeu Schmidt e Patrícia Poeta.

Eliana teve a contratação oficializada quatro dias após sair do SBT. Mesmo antes de se despedir da emissora de Silvio, a loira já estava em uma importantíssima reunião com Amauri Soares, diretor de tudo que envolve a Globo.

Mesmo tendo negado qualquer tipo de negociação com a emissora concorrente, Eliana já falava com a Globo há algum tempo. A líder vê Eliana como uma jovem apresentadora, carismática, madura e com um gigante potencial em assuntos comerciais. Diante de algumas informações, ela poderia substituir Ana Maria Braga caso ela se aposente no futuro.