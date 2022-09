“Eles estão loucos comigo”, dispara Deborah para Bruno em A Fazenda

Ruiva acredita que os peões estão incomodados por ela estar tão tranquila

Gente, que isso? Aloca! Não tem ninguém falando de Deborah e a ruiva acredita que os peões de confinamento estão se mordendo com a paciência dela.Em conversa com Bruno Tálamo, a ruiva voltou a falar no nome de Deolane e contou que ela fica irritada por ver que Deborah é superior e não liga para o que ela fala dela, mesmo com todas as provocações.

“Eles estão loucos comigo, estou normal. Falam horrores e isso pega pesadíssimo”, disse Deborah para Tálamo.

E não parou por aí, porque Deborah ainda disse que vai continuar agindo como está. “Ainda uso minhas roupas coloridas que ela meio que deu uma zoada. Ela fica passada. Ela fica falando alto. Pra eu ver que ela tá falando”, contou.

Mal sabe ela que aqui fora ela é o motivo do burburinho.