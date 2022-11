“Ele é uma criança sua otária”, Bianca rebate comentário de hater sobre seu filho

Empresária não deixou barato o comentário de um internauta que problematizou a foto do baby Cris

Pode isso produção? Pode sim! Uma mãe que defende o seu filho com unhas e dentes tem nome: Bianca Andrade. A musa postou uma foto do filho ontem (24), pronto para a copa e teve que responder o comentário de um hater que problematiza uma fala antiga da influenciadora que preza pela liberdade de escolha do seu filho.

“Ué, não quis deixar ele escolher no futuro se queria se vestir de jogador ou jogadora?”, escreveu o internauta nos comentários.

Bianca partiu para cima e não ficou quieta: “Ele é uma criança sua otária, vai jogar esse teu ódio na casa do c*ralho. No dia que ele quiser pintar a unha, eu pinto e você vai virar do avesso com essa homofobia descarada. Otária”, desabafou ela.