“Ele é egoísta, egocêntrico, narcisista, agressor” dispara Isabelle Benito sobre Alexandre Corrêa

A apresentadora do ‘Fofocalizando’ dispara críticas contra Alexandre Correa.

Eitaaaaaaa gente, a apresentadora Isabele Benito detonou o Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann após a entrevista exclusiva dele entrar no ar no programa Fofocalizando.

Enquanto passavam a entrevista, Isabele não aguentou ficar calada e soltou o rojão de críticas para cima do empresário:

“Vocês estão esperando redenção? (…) Ele é isso. É o agressor. É dessa forma. É assim que eles agem depois da agressão…”