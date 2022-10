“Ela quer pagar de Juliette”, dispara Ruivinha de Marte sobre Deborah

A funkeira icônica acredita que a postura da ruiva dentro do jogo faz parte de sua estratégia

Minha gente, as coisas para Deborah dentro da Fazenda não vão nada bem e ela tem recebido ataques de todos os lados. Isso mesmo manas, o novo comentário veio diretamente da Ruivinha de Marte que disse que ela está fazendo papel de Juliette dentro do reality e ainda acredita que isso faça parte da sua estratégia para ganhar espaço no jogo. O famoso papel de coitada que não cola, porque conhecemos Deborah.

Em conversa entre Ruivinha, Pelé e Shay ela disse que ela se faz de coitada. Aqui todo mundo abandonou ela”, e depois completou: “Ela quer pagar de Juliette”.

Vale lembrar que tempos antes Deborah foi super criticada pela web ao usar uma frase de Juliette, alegando que os participantes do reality ficavam te perseguindo dentro da Fazenda.