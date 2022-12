“Ela que bata o sino”, dispara mãe de Bia Miranda alfinetando saída das aliadas da filha

Jenny Miranda contou que não irá intervir no jogo da filha, afinal ela foi para a Fazenda sem que ela soubesse

Habla mesmo! Jenny Miranda deu as caras na web para falar sobre o jogo das aliadas de Bia Miranda na Fazenda, comentando a saída de Deolane e Pétala do reality da Record. A mãe de Bia rebateu e disse que não vai tirar a filha de lá, afinal ela nem sabia da entrada da neta de Gretchen no reality e ainda disse que se ela quiser sair, ela que bata o sino.

“Um monte de gente me mandando mensagem pra eu ir tirar a Bia de dentro da ‘Fazenda’, me poupem. Só porque a mãe de uma passou mal, fizeram aquele escândalo pra tirar ela de lá de dentro. Agora a família da Pétala tá arregando aí, inventando também, sei lá se é verdade ou mentira, falando que a irmã também tá internada”, disse.

A mãe da morena ainda relembra que a jovem nem contou que ia entrar na edição. “Agora tão me chamando pra eu me posicionar, para tirar a Bia de lá de dentro. Eu nem sabia que ela ia entrar, se ela quiser sair, ela que bata o sino. Agora o povo tá arregando aí com medo de perder, aprende a jogar”, relatou.